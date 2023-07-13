بالفيديو.. إعصار يضرب مناطق في شيكاغو الأمريكية

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد إعصار يضرب مناطق في شيكاغو الأمريكية.

ضرب إعصار مساء الأربعاء مناطق بالقرب من مطار أوهير الدولي بشيكاغو الأمريكية، مما عطّل مئات الرحلات الجوية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وبعد ساعة تقريبًا من ظهوره، قالت خدمة الأرصاد الجوية إن منطقة شيكاغو "خالية حاليًا من الإعصار".

وأوضحت أن العاصفة كانت تتحرك شرقًا باتجاه جنوب غرب ميشيغان، وأن الإعصار بقي موجودًا في عدة مناطق من ميشيغان وإنديانا وأوهايو.

وأظهر مقطع فيديو من وستشستر في إلينوي، إحدى ضواحي غرب شيكاغو، الإعصار وهو يتحرّك متجهًا نحو الجنوب.