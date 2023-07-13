الكونجرس يطالب البنتاجون بتوضيح أخطاء تقييم المساعدة المقدمة لأوكرانيا

أرسل عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين خطابًا إلى رئيس البنتاجون، لويد أوستن، يطالبون فيه بتوضيح الخطأ في تقييم المساعدة المقدمة لأوكرانيا بنحو 6.2 مليار دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وبحسب الخطاب الذي نشره السيناتور عن ولاية ميسوري جوش هاولي: "أخطاء التقدير المزعومة تثير قلقًا خاصًا؛ نظرًا لطبيعة ومقدار المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، التي تبلغ حاليا أكثر من 113 مليار دولار.. هذه محاولة واضحة للحصول على أموال إضافية تتجاوز الكونجرس مع الاستمرار في تحديد أولويات أوكرانيا على حساب المصالح الأمريكية الأكثر أهمية، بما في ذلك احتواء الصين في المحيط الهادئ".

وأشار الجمهوريون إلى أن البنتاجون حاول إخفاء التكلفة الحقيقية للمساعدات المرسلة إلى أوكرانيا من أعضاء الكونجرس. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن "الكونجرس، وليس وزارة الدفاع، هو من يملك سلطة على المحفظة".