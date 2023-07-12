إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة التوسعات الشمالية في أكتوبر

أصيب 12 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمنطقة التوسعات الشمالية بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخص جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.