أبرزهم شلبي والونش.. غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في القمة 126

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، مع الأهلى، غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.

وتأكد غياب أكثر من لاعب مميز عن الفريق الأبيض في مباراة الغد بسبب الإصابة، وهم، محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي، ومصطفي شلبي .

كما يغيب يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر لانقطاعهما عن تدريبات الزمالك عقب توقيعهما لفريق بيراميدز للعب بقميص الفريق الأزرق بداية من الموسم الجديد .

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي غدًا، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدف، ودخل مرمي الفريق 30 هدف .

ويدخل فريق الزمالك عقب المران الختامي اليوم الأربعاء في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين .

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية .

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة .