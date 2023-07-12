المصرية للاتصالات الراعي الرسمي لـ"مهرجان العلمين 2023"

أعلنت المصرية للاتصالات WE عن رعايتها لأكبر وأضخم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط مهرجان العلمين 2023 في نسخته الأولى والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة التي تعد واحدة من كبرى المشروعات القومية في مصر والتي قامت المصرية للاتصالات بإنشاء البنية التحتية للاتصالات داخلها اعتمادا على تكنولوجيا الألياف الضوئية.

يقام المهرجان في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، كما يستضيف المهرجان حوالي مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث المهرجان الرياضية.

تأتي رعاية المصرية للاتصالات WE لهذا الحدث انطلاقا من دور الشركة في دعم الفعاليات الثقافية والترفيهية الهامة التي تساهم في تعزيز وتنشيط السياحة والاقتصاد المصري، حيث يحظى المهرجان بإقبال جماهيري كبير من جميع الأعمار وخاصة الشباب في مصر والوطن العربي، كما يعد المهرجان فرصة استثنائية لتعريف الجمهور بمدينة العلمين الجديدة، والترويج للأنشطة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدينة.

وأكد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE، أن مهرجان العلمين يعد أكبر حدث سياحي وترفيهي يقام في مصر والشرق والاوسط في نسخته الأولى، ووتأتي رعاية المصرية للاتصالات لهذا الحدث في إطار حرص الشركة على دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تساهم في الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية متميزة على مستوى المنطقة والعالم، حيث يلعب المهرجان دور هام وقوي في دعم السياحة والترويج للمشروعات القومية التي تنفذها مصر خاصة وأنه يقام في واحدة من المدن التي نفخر بوجودها وبالمشاركة في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات داخلها".

وصرح محمد أبوطالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للمصرية للاتصالات WE ان شركته فخورة برعاية هذا الحدث والذي يحمل شعاره "العالم علمين" رسالة قوية تؤكد على وضع مصر على الخريطة العالمية كأحد أهم المقاصد والوجهات السياحية في العالم

وأضاف أن ما يتضمنه المهرجان من أنشطة ثقافية ورياضية وفنية يجعله منصة متميزة لتقديم العروض والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة لضيوف المهرجان ولعملائها"