أنغام تستعد لحفل جماهيري في جدة  3 أغسطس

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس 3 أغسطس المقبل بمدينة جدة السعودية والذى من المقرر أن يحضره جمهورها من مختلف الجنسيات العربية.

كما تجرى التجهيزات للخروج بليلة مميزة بمواصفات لايف عالمية ، ومن المقرر أن تقدم أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي أثرت بها الأغنية والموسيقى العربية طوال مشوارها الفني منها "حالة خاصة جدا" "أساميك الكتيره" ،"مطمنه" ،"بين البينين" ،"نفضل نرقص" ،"ما جابش سيرتي" ،"طول ما أنت بعيد" ،سيدي وصالك" ،"انا سانده عليك" ،"حته ناقصه" ،"اتجاه واحد " و"ياريتك فاهمني" .. وغيرها .

كان عدد من كبار وصناع الموسيقى بالعالم العربي قد أشاد بأنغام كصوت مصر آخرهم فنان العرب محمد عبده الذى أكد استحقاقها للقب صوت مصر لما تمتلكه من كاريزما المطربة المتكاملة دون غيرها مشيرا لنشأنها وسط أسرة فنية.

كما تصدرت أنغام مؤخرا المركز الأول ل "هاشتاج أنغام صوت مصر على مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى تصدرها تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع مشهد مهيب لفنان يستحق بجدارة ان يحمل إسم مصر حيث وقف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي و الجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التى امتدت لعدة دقائق وهو ما اثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقى.

كما تصدرت على مدى اكثر من اسبوع المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت" متخطيه حاجز المليون مشاهدة.

أغنية "سيبك انت"، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال .