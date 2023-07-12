ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الناتو" يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

جنود بولندا
جنود بولندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس البولندي أندجيه دودا، عن تبنى حلف "الناتو" خطة لنشر 100 ألف جندي من الحلف، على أراضي بولندا إذا لزم الأمر، وفقا لـ روسيا اليوم. 

وقال دودا في ختام قمة "الناتو" في فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع: إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابة بريست (بمدينة بريست من اتجاه بيلاروس)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري".

وأضاف الرئيس البولندي "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".

ويتمركز حاليا على أراضي بولندا حوالي 10 آلاف جندي من حلف "الناتو"، معظمهم من القوات المسلحة الأمريكية.

100 ألف جندي الرئيس البولندي الناتو بولندا