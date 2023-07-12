تحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية مكبرة بالشيخ زويد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء حملة تموينية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمدينة الشيخ زويد بالاشتراك مع إدارة تموين الشيخ زويد ومباحث التموين تنفيذا لتعليمات أماني رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء .

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لعدد من المخالفين بناء على تكليفات وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء في بيان اليوم أن الحملة تمت بالاشتراك مع إدارة تموين الشيخ زويد للمرور على الأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وتم عمل معاينة مشروع جمعيتي لأحد المستفيدين وجارى توالى الحملات التموينية على مستوى المحافظة

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كما أمرت مدير عام التموين بشمال سيناء أماني رسلان بمتابعة حصص الدقيق للصرف للمواطنين وكذلك ادارة تموين بئرالعبد تتابع وصول الغاز الصب إلى محطة تعبئة غاز بئرالعبد وتم الصرف للموزعين دون وجود اى زحام او اختناقات او تكدس بالمحطة.

وجري تشغيل محطة جديدة للوقود بقرية الجفجافة بوسط سيناء تيسيرا على المواطنين ولتوفير المواد البترولية لهم وتمت معايرة الأرصدة والتأكد من إعلان أسعار المواد البترولية والالتزام بها.