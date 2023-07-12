الأمن يضبط دجالا روج لأعمال السحر والشعوذة على "فيس بوك" بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة بالإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.