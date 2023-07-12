مراقبة الأغذية بصحة أسوان تنظم حملات تفتيشية على 415 منشأة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، مؤكداً أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك تزامناً مع الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 يوم صحة".

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3802 كيلو جرام من الأغذية المختلفة، و1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية ، وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية ، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور .

لافتاً إلى أن هذه الحملات أسفرت أيضاً عن تحرير 75 مذكرة إغلاق إدارى لأماكن مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 427 كيلوجراما من المواد الغذائية المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات .

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