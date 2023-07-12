زراعة 12 ألف فدان نباتات طبية وعطرية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن زراعة 12 ألف فدان موسم 2023م من النباتات الطبية والعطرية.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى زراعة 2800 فدان كمون بعائد اقتصادي مجزى وايضا مساحة 2000 فدان من النعناع و1500 فدان ريحان وشيح البابونج ومحصول الجرجير و2500 فدان للحصول على الزيت وايضا مساحات مختلفة من الشمر والكراهية والشبت والموسبرا والعطر.

وأضاف المرسي، أنه من المشروعات الهامة التي تؤتى ثمارها بمحافظة الوادي الجديد زراعة التوت وتشجيع القطاع الخاص على زراعته وتعظيم الاستفادة منه في إنتاج دودة القز التي يخرج منها صناعة الحرير، وذلك من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خط إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل وتتضمن تنفيذ عدد من المزارع لأشجار التوت الهندي ومعمل تربية دود الحرير الطبيعي لاستخدامه في صناعة السجاد اليدوي من الحرير الطبيعي حيث نجحت المزارع في إنتاج أشجار التوت التي جرى نقلها من الصوب المخصصة لشتلات الصنف الهندي المنتج لأوراق التوت التي يتغذى عليها الدودة الحريرية.