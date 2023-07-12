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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب رجال سلاح الشيش يواصل استعداداته لبطولة العالم

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول للسلاح
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يواصل منتخب مصر لسلاح الشيش رجال معسكراته التحضيرية استعدادًا لبطولة العالم للسلاح في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات التي ستقام في ميلانو في الفترة من 22 وحتى 31 يوليو الجاري .

وخاض المنتخب الوطني للرجال معسكر في إيطاليا بداية من يوم 26 يونيو الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب معسكرًا جديدًا في النمسا بداية من يوم 13 يوليو وحتى 19 من نفس الشهر.

وتضم فائمة سلاح الشيش رجال كلا من:" علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 ، ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه.

ويقود فريق سلاح الشيش الإيطالي فاليرو اسبرومنتي وماهر حمزة.

وتنطلق منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات يوم الأحد الموافق 23 يوليو، وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 26 يوليو، بينما تنطلق منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال يوم الاثنين الموافق 24 يوليو وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 27 يوليو.

وتقام منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات يومي 28 و29 يوليو، بينما تقام منافسات الفرق للرجال يومي 29 و30 يوليو.

منتخب مصر سلاح الشيش ميلانو ايطاليا علاء ابو القاسم