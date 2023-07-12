200 ساعة عمل.. "شباب النواب" تناقش 160 طلب إحاطة وتحيل 126 توصية للحكومة خلال انعقادها الثالث

كشفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، حصاد عملها بدور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد إعلان المستشار حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، عدد الاجتماعات بلغت 150 اجتماعا، وعدد الساعات التي استغرقتها اجتماعات ما يقرب من 200 ساعة عمل، و فيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد ناقشت اللجنة 160 طلب إحاطة من إجمالي 223 طلب إحاطة محال إليها، وقد أصدرت اللجنة بشأن الطلبات التي ناقشتها 126 توصية تم إحالتها للحكومة لتنفيذها.

واوضحت اللجنة انه بالنسبة للجانب التشريعي فقد عقدت اللجنة ثماني جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع استغرقت نحو 29 ساعة عمل، وقد تم دعوة جميع المعنيين بالشأن الشبابي والرياضي لحضور تلك الجلسات منهم اللجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية (الأولمبية – غير الأولمبية)، الأندية الشعبية والجماهيرية، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، المستثمرين في المجال الرياضي، خبراء اللوائح والقوانين، الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

وناقشت اللجنة ووافقت على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 لكل من ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وأصدرت توصياتها بشأنها.

فيما يتعلق بموضوعات المناقشة العامة فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عددًا من موضوعات المناقشة العامة منها:

- مناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 (اجتماع 28 مايو 2023)

- مناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023 (اجتماع 30 مايو 2023).

- مناقشة استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بباريس 2024 والمعوقات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها وتذليل العقبات (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة دور شركة "المدن" للخدمات الرياضية في صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة قضايا الاندية الشعبية والجماهيرية وكيفيه حل المشكلات المتعلقه بها ودعم هذه الانديه للحفاظ عليها من الاندثار

- مناقشه قضيه استبدال الاراضي بمراكز الشباب لاتاحة الفرصه لتوفير اراضي وملاعب جديدة تتيح ممارسة الشباب الرياضة بصورة أفضل واستغلال الأراضي المخصصة للمراكز بشكل أفضل

- مناقشة الاستثمار في هيئة استاد القاهرة والعمل على استغلال المساحات الشاسعة فيه