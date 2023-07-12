رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي "التعلم المدمج" و"إدارة المشروعات"

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعي مركز التعلم المدمج ووحدة إدارة المشروعات، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتورة حنان الروبي مديرمركز التعلم المدمج، والدكتور عمرو عبدالعزيز مدير وحد إدارة المشروعات، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

واستعرض الدكتور منصور، خلال اجتماع مركز التعلم المدمج، تقريرًا حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى التصديق على توصيات لجنة التنسيق الأكاديمي السابفة، ومحضر مجلس الإدارة السابق.

وخلال اجتماع وحدة إدارة المشروعات تمت مناقشة الخطاب الوارد من أمين المجلس الأعلى للجامعات بالتأكيد على عمداء الكليات لسرعة تحديث البيانات المدرجة ببرنامج MIS، والسعة التخزينية الخاصة بمنصة الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى عرض موعد زيارة المجلس الأعلى للجامعات لمقر الإختبارات الإلكترونية، وعرض النظام المقترح لعمل الشهادات الثبوتية.