مصر تحتضن مؤتمر دول الجوار للسودان.. القاهرة تقف على مسافة واحدة وتهدف لحقن دماء الأشقاء

تحتضن مصر مؤتمر دول الجوار للسودان من أجل إيقاف نزيف الدماء من خلال فرض هدنة فعالة بين الأطراف المتحاربة، والدفع بالبلاد الي الاستقرار والوصول الي حل سياسي حرصاً علي مستقبل البلد الشقيق.

ولقيت دعوة مصر استجابة واسعة من عدد من دول الجوار والمنظمات الإقليمية والعربية، حيث يشارك في مؤتمر دول الجوار للسودان كلا من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وأفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا وإريتريا.

وتقود مصر دول الجوار في هذا لحل أزمة السودان لدرء المخاطر التي تحدق بالبلد الشقيق، وهي علي مسافة واحدة من كافة الأطراف، ومصلحة الشعب السوداني هي أساس التحرك.

من جانبه قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وتستضيف مصر في غدا الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وامتد القتال الذي اندلع في 15 أبريل في الخرطوم إلى أجزاء أخرى من البلاد، وتسبب في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 2.9 مليون شخص من ديارهم.

ولم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في وقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتسببت المبادرات المتنافسة في حدوث ارتباك في طريقة دفع طرفي الصراع إلى التفاوض.