"التخطيط" ترعى أول ملتقى توظيفي لزيادة تمثيل المرأة بالوظائف ذات الهيمنة الذكورية

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" تحت رعاية وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع إنجاز وبتمويل من مؤسسة بيبسيكو، وذلك بهدف زيادة تمثيل المرأة في الوظائف التي يغلب عليها الحضور الذكوري مثل مجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، وأخيرا مجال ًالتكنولوجيا.

وبموجب هذا البرنامج سيتم تنظيم أول قمة للتوظيف ضمن "عاملة شغل" في نهاية البرنامج، حيث ستشارك أكبر الشركات في السوق وشركاء البرنامج لتوفير فرص عمل أكبر للمشاركات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج الإرشادي لأول مرة، لتوجيه المشاركات ومساعدتهن على الاستفادة الكاملة من البرنامج.

توفير فرص توظيف للسيدات

وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ويحظي البرنامج بدعم من مؤسسات عدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة باثفايندر إنترناشونال والتحالف المصري للمساواة.

وتهدف المبادرة إلى زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% بما يمثل 1200 مشاركة وهو ضِعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى. ذلك بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف من خلال الشراكات الجديدة التي يشهدها البرنامج لأول مرة مع مختلف شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

وعبر محمد شلباية رئيس مجلس إدارة بيبسيكو شمال أفريقيا ومؤسس النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل الذي يؤكد النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى، والتأكيد على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، بجانب تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات والمجالات بالتحديد التي يغلب عليها الحضور الذكوري".

وأضاف خلال هذه النسخة على عقد العديد من الشراكات لأول مرة في البرنامج مع مختلف شركات القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق تأثير إيجابي أكبر وأعمق على المشاركات، بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف للفتيات.