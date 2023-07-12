الأهلي والزمالك.. الممر الشرفي وتسليم الدرع وصفقة "عاشور" أزمات تلاحق القمة 126

تترقب الجماهير المصرية مواجهة القمة 126 بين الأهلي والزمالك التي تقام غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي، والتي ستكون مثيرة كعادتها في ظل الصراع التاريخي بين القطبين.

ورغم حسم الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة 43 رسميا وعدم تأثير نتيجة المباراة إلا أن القمة 126 لن تعرف الهدوء وسط عدد من الأزمات بين القطبين خارج المستطيل الأخضر سيكون لها مردود بين لاعبي ومسئولي الفريقين في المباراة.

وتبقى أزمة صفقة إمام عاشور الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأحمر بعدما كان أحد نجوم القلعة البيضاء في السنوات الماضية قبل أن يرحل للاحتراف في ميتلاند الدنماركي ويعود بعدها للأهلي لتشتعل الأمور بين جماهير ومسئولي القطبين.

وتزداد الأمور سخونة قبل القمة بين الجماهير خاصة أن إمام عاشور سبق له توجيه السباب لرموز القلعة الحمراء وعلى رأسهم الراحل صالح سليم حين كان لاعبًا في الزمالك فيما اعتبر مسئولو الأهلي أن اللاعب اعتذر.

وومن جانبه هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك إدارة الأهلي وسخر من تنازلها عن مبادئ النادي بضم لاعب سب رموز القلعة الحمراء، ورد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالأهلي مؤكدًا أن هذه المبادئ أمر يخص الأهلي ولا يحق لأحد خارجه الحديث عنه.

أما ثاني الأزمات فهي استلام الأهلي درع الدوري في لقاء القمة، بوصفه صاحب الأرض وضمت التتويج الرسمي بلقب وطلب مسئولو القلعة الحمراء تسليم الدرع في مباراة القمة كأمر طبيعي خاصة أنها أول مباراة بعد ضمان التتويج رسميا.

ولكن رابطة الأندية حسمت الجدل مبكرًا بإعلانها في بيان رسمي استلام الأهلي درع الدوري عقب لقاء حرس الحدود على استاد القاهرة يوم 19 يوليو الجاري في آخر مباراة بالدوري.

كما أن “الممر الشرفي” يعتبر أحد أزمات مباراة القمية 126، بعد رفض مسئولو الزمالك تنظيم “ممر شرفي” للاعبي الأحمر قبل المباراة في ظل توتر الأجواء بين القطبين مؤخرا.

ورغم أن الفترة الماضية شهدت إقامة لاعبي القطبين ممرا شرفيا للغريم التقليدي مرتين من قبل، إلا أن لقاء القمة المقبل يختلف تمام في ظل الأزمات المتلاحقة بين الطرفين وتبادل الاتهامات بين مسئولي الناديين وكذلك يأتي بعد تداعيات انسحاب الزمالك من مباراة كأس السوبر الأخير في الإمارات.

وسبق أن أقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا للأهلي عقب تتويج الأبيض بلقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي، والذي شهد أزمة بعد أن رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي العبور في هذا الممر، في المقابل نظم لاعبو الأهلي ممرا شرفيا للزمالك عقب فوز المارد الأحمر بلقب السوبر المصري أمام الزمالك في مطلع الموسم الحالي.