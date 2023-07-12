اليوم.. توقيع رواية "الوراق" ليوسف زيدان بمعرض مكتبة الإسكندرية 2023

تنظم دار الشروق للنشر، اليوم، حفل توقيع رواية "الوراق - أمالي العلاء" للكاتب الدكتور يوسف زيدان، وذلك في جناح دار الشروق، ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يصطحبك الدكتور يوسف زيدان جمهوره، خلال صفحات رواية “الوراق.. أمالى العلاء” في رحلة عبر إلى زمن ابن النفيس، حيث عاش علاء الدين ابن النفيس ثمانين عامًا، عاصر خلالها من أهوال الأحوال والأحداث الجسام، قدرًا هائلًا: الحروب الصليبية والحملة السابعة المريعة على دمياط وشمال مصر، غزو المغول وسقوط بغداد على يد هولاكو، صراعات السلطة بين الجيل الأخير من الأيوبيين والجيل الأول من الحكام المماليك، ثورة حصن الدين ثعلب، المصادمات الشديدة بين أقطاي وأيبك وقطز وبيبرس وقلاوون.

يوسف زيدان؛ مفكر وروائي مصري مرموق، حصل بعد الدكتوراه على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، صدر له حتى الآن أكثر من سبعين كتابًا، تنوَّعت بين الإبداع الروائي والمجموعات القصصية والبحوث التاريخية والفلسفية. نالت أعماله جوائز دولية عديدة، منها: جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.. ونالت روايته الأشهر «عزازيل» عدة جوائز عالمية: الجائزة العالمية للرواية العربية / البوكر (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).