سؤال برلماني للحكومة بشأن كارت الفلاح

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية، بشأن مشكلات كارت الفلاح.

واستعرضت السعيد، شكوى الفلاحين الذين يحملون كارت الفلاح والذى يصرفون بموجبه مستلزماتهم من الأسمدة وخلافه، بأنه عند توجههم لاستلام الأسمدة من الجمعية التعاونية الزراعية التابعين لها وبعدما يقوم الموظف المختص بضرب البطاقة الخاصة بالمزارع في الماكينة المعدة لذلك، يقول له رصيدك صفر، بمعنى أنه لن يتمكن من صرف احتياجاته من الأسمدة والتي لا يمكنه الحصول عليها من خارج الجمعية حيث تخطى سعرها ٦٠٠ جنيه للشكارة زنة خمسين كيلو.

وأوضحت السعيد أن هذا يحدث بالرغم من أن المزارع أتم تصنيف البطاقة الخاصة به، مطالبة المسؤولين بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة حتى يتسنى لجميع الفلاحين استلام مستلزماتهم من الأسمدة.