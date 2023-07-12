النيابة تأمر بتشريح جثة شاب توفى في مشاجرة بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شاب إثر مشاجرة بين طرفين وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وأمرت بإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة ترعة العياط بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب لهو الأطفال مما تسيب في إصابة شاب يدعي "عبدالرحمن أ ع ا" في العقد الثالث من عمره بطلق ناري من سلاح خرطوش جري نقل المصاب إلي مستشفي مبارك لتلقي العلاج الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته خلال محاولات إسعافه .

جري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة كردون أمني بالمنطقة وتم ضبط طرفي المشاجرة مع استمرار تواجد تمركز أمني لضمان عدم تجدد الاشتباكات بين أهلية الطرفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.