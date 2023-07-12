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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. حفل فني جديد لفرقة "تقاسيم عربية" بقصر الأمير طاز

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ينظم قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا جديدا لفرقة "تقاسيم عربية" بقيادة الفنان محمد خيري، في السادسة مساء غد الخميس، 13 يوليو الجاري، بمقر القصر.

تقدم الفرقة مجموعة مختارة من الأغاني التراثية لكبار نجوم زمن الفن الجميل منها: "متفوتنيش أنا وحدى" لسيد مكاوي، و"كل ده كان ليه" لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، و"يا ورد على فل وياسمين" لفنان الشعب سيد درويش، و"طاير يا هوا" لمحمد رشدي، و"لعبة الأيام" لوردة الجزائرية.

تأسست فرقة "تقاسيم عربية" على يد الفنان محمد خيري في نوفمبر ٢٠١٧، بهدف إحياء التراث الغنائي.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية فرقة تقاسيم عربية محمد خيري الأغاني التراثية سيد مكاوي محمد عبدالوهاب سيد درويش محمد رشدي وردة