34 قتيلًا في قصف عشوائي على سوق "الملجه" بأم درمان

أفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مساء الثلاثاء، إن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.

وأوضحت سلطات الصحة السودانية أن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل في مدينة أم درمان.



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).