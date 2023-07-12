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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص جنوب بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص بهم أمام "الكارتة القديمة" جنوب بورسعيد.

تلقى مرفق الإسعاف إخطارًا بانقلاب ميكروباص أمام "الكارتة القديمة" جنوب بورسعيد، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجار نقل 13 مصابًا إلى مستشفيات بورسعيد، ونقل جثة إلى المشرحة.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الحادث، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، كما سيجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

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