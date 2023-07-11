نيابة جنوب الجيزة تطلب تحريات حول مصرع مسن سقط من أعلى عقار

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع مسن جراء سقوطه من الطابق السابع من أعلي سطح العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الحادث وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان السبب الرئيسي وراء ذلك، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط مسن في العقد السابع من عمره مما تسبب في مصرعه وبعمل التحريات تبين أن المتوفي معتاد الجلوس أعلي سطح العقار محل سكنه ورجحت التحريات سقوطه عقب اختلال توازنه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.