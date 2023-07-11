ناقد فني: مهرجان العلمين حدث عالمي كبير جدا

قال محمد شوقي ناقد فني، إنّ مهرجان العلمين حدث فني عالمي كبير جدا، حيث يتم تسليط الأضواء على مصر ومدينة العلمين من جانب العالم كله، مشيرًا إلى أنّ العلمين تتميز بجمالها الخلاب، والأنشطة التي تقام فيها تجذب كل الأنظار إليها، ما بين أنشطة رياضية وترفيهية وفنية وحفلات وعرض أزياء عالمي.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور: "هذا المهرجان حدث ثقافي وفني وسياحي عظيم جدا، حيث لم يتخصص في جانب معين مثل الحفلات أو الأنشطة الرياضية، لكن ميزته أنه يشمل كل هذه الأنشطة، وهو ما يجعل كل الفئات والأعمار والجنسيات تحب المشاركة فيه".

وتابع : "كل شخص يتمنى رؤية أو مشاهدة شيء جديد، فإنه سيراه في مهرجان العلمين، إلى جانب العلمين الجديدة التي تتميز بسحرها الخلاب، وأرى أنها صرح كبير جدا وسيكتب التاريخ العلمين الجديدة بحروف من ذهب".

وأكد: "أتمنى تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل متواصل، وألا تكون في أشهر فصل الصيف فقط، وأن يتم تنظيمها في الموسم الشتوي بالأقصر وأسوان، حيث تتمتع مصر بأماكن سياحية رائعة ليست موجودة في دول كثيرة حول العالم".