هاري كين يدفع بايرن ميونخ لبيع «ماني» بسعر زهيد

يسعى نادي بايرن ميونخ للتخلص من نجمه السنغالي ساديو ماني، في الانتقالات الصيفية الجارية من أجل توفير أكبر قدر من الأموال لتأمين صفقة هاري كين.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي البافاري يخطط لاقتناص هاري كين من توتنهام بكل الطرق الممكنة وقدم عرضين حتى الآن، كان آخرهما يبلغ 80 مليون يورو بخلاف الإضافات.

وكشفت التقارير أن إدارة بايرن ميونخ تعمل على بيع العديد من اللاعبين الذين لن يعتمد عليهم المدير الفني توماس توخيل في الموسم المقبل من أجل توفير الأموال لصفقة هاري كين.

وواصلت أن ماني يعد من بين اللاعبين المرشحين للبيع في الانتقالات الصيفية، لإنعاش خزينة النادي ببعض الأموال، ويريد بايرن ميونخ الحصول على 20 مليون يورو نظير التخلي عنه بعد موسم مخيب للآمال.