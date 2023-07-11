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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع مسن سقط من الطابق السابع ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي مسن في العقد السابع من عمره مصرعه جراء سقوطه من الطابق السابع من أعلي سطح العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط مسن في العقد السابع من عمره مما تسبب في مصرعه وبعمل التحريات تبين أن المتوفي معتاد الجلوس أعلي سطح العقار محل سكنه ورجحت التحريات سقوطه عقب اختلال توازنه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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