رئيس "سكاي دايف فاروس": مهرجان العلمين حالة فريدة

قال المهندس أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة سكاي دايف فاروس، إن مصر مازالت قادرة على صناعة المعجزات، في عبقرية تحترف كتابة التاريخ، وحالة فريدة تعيد بلد عريق إنتاج مدينتها القديمة من جديد، وهي العلمين الجديدة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، نقلته قناة "اكسترا نيوز"، أن شركته تنظم فعاليات مهرجان العلمين 2023، حيث ينطلق للعالمية تحت عنوان "العالم علمين"، وهو أكبر احتفالية فنية رياضية ترفيهية يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وقريبا ستكون الأهم.

وتابع: "ننطلق من هنا، من المدينة ذات التاريخ والتي صارت الآن مدينة المستقبل، العلمين مدينة الجيل الرابع بامتياز ومن هنا ننطلق ونحتفي بمدينة تم استغلال كل أحوزتها، بحرها وهوائها وشواطئها الممتدة حتى رمالها وأرضها وكل أجوائها صارت تضج بالفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وهي مدينة تسبق نفسها وتسطر تاريخها الجديد كمدينة للسلام والمحبة، ويمتد مهرجانها هذا العام من 13 يوليو حتى السادس العشرين من أغسطس بتوليفة غير مسبوقة من الفعاليات التي لم يجمعها حدث واحد من قبل".

وأكد، أن أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي سوف يجتمعون على أرضها معا، وحين تبدأ منافسات الكرة الشاطئية، فإنه يجب تذكر أن العلمين تمتلك أكبر ممشى سياحي على البحر المتوسط، وفي مجالها الجوي الممتد سنشهد منافسات القفز بالمظلات ثم عروض الطائرات.