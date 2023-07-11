سقوط أجنبي جديد يتاجر في العملة بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط "إيطالي الجنسية" بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ، وذلك خلال اتجاره في النقد الأجنبي بنطاق قسم اول المنصورة وبحيازته كميات كبيرة من العملات الأجنبية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر رقم 12025 جنح اول المنصورة والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بشأن ضبط"أدهم.م.ا"، 32 عامًا، ايطالي الجنسية وبحوزته ( 6700 يورو، 5825 درهم إماراتي وهاتف محمول ( لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء مخالفاً بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.

بمواجهة المتهم اعتراف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.