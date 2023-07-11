وزيرة التخطيط: بيع حصص في 3 شركات بقيمة 800 مليون دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تنفيذ بيع حصص في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات، حيث تم بيع حصص أقلية ما بين 25% إلى 30% هي، الحفر المصرية، إيثيدكو، وإيلاب، وذلك بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الطرح الثالث هو تخارج الدولة لصالح أحد المستثمرين في القطاع الخاص المصري، إذ كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة البالغة 31%، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لحوالي 8 جهات، موضحا أن الشركة كانت عز الدخيلة، وتم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.

وأوضحت أن محطة جبل الزيت تم طرحها على عدد من المستثمرين وتلقينا عددًا من العروض الملزمة وتم قبول أعلى عرض من المستثمر الأفضل في يونيو الماضي وتم منحه 60 يومًا لعمل فحص نافي للجهالة.