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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي ممازحًا النواب: "أنا على سفر وقطر الصعيد لا يرحم"

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بمراعاة الوقت خلال إلقاء الكلمة في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث، ممازحا النواب: "أنا على سفر والقطر حيفوتني .. وأنتم عارفين قطر الصعيد لا يرحم".

كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني، والتي تضمنت عقد ٥٦ جلسة عامة  بمعدل ٢٠٥ ساعة عمل، وتضمنت مناقشة ١٨٨ مشروع قانون  مقدمة من الحكومة ومن نواب المجلس  بواقع ١٦٨٤ مادة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، منها قانون قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الأهلي وتعديلات قانون الاستثمار، وقانون حيازة الحيوانات الخطرة  وقانون الزراعة .

كما ناقش المجلس ١٣٠٧ طلب إحاطة  ١٩ بيان  عاجل ، و٤٨٠ اقتراح برغبة أحالها المجلس الحكومة  وشهد اداء اللجان النوعية نشاط مكثف ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة وأصدرت  ١٢٥٠ تقريرا ناقش المجلس ٩٠٠ تقريرا  منها.

كما ناقشت اللجان النوعية  ٢٥٤٤ طلب احاطة  وعقدت ٢٤١٠ اجتماع  بمعدل ٣٢٠٠ ساعة عمل  وقامت بـ ١٦ زيارة ميدانية للوقوف على حقيقة المشروعات على أرض الواقع.

مجلس النواب المستشار حنفي جبالي اعضاء البرلمان بمراعاة الوقت الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث