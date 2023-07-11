"القومي للمرأة بقنا" يعاين موقع إقامة مشغل ومغزل للفتيات بقرية أبومناع

عاينت لجنة من المجلس القومي للمرأة بقنا، موقعا لإقامة مشغل خياطة ومغزل للفتيات بقرية أبومناع غرب في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة، وبرعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع محافظة قنا، وبحضور حمادة صلاح جيلاني، رئيس القرية، وأسماء رمزي، عضو المجلس القومي.

وقال حماده صلاح جيلاني، رئيس أبومناع غرب، إنه تم استقبال اللجنة، لتفقد الموقع المقترح لإقامة مغزل فتيات ومناقشة مقترحات تهم المرأة في القرية، مثل استخراج بطاقه شخصية، وعمل قوافل طبية، وعمل أمسيات توعوية، وتدريب السيدات على التفصيل والخياطة وصناعة الغزل.

وتابع جيلاني، أن ذلك يأتي من أجل إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر التي يتبناها المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اقتصاديا، وإتاحة فرص عمل للسيدات، وإعدادهن لسوق العمل، والتدريب على ريادة الأعمال.

وأوضح رئيس القرية، أن المحافظة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، تسعى جاهدة لتنفيذ خطة الدولة لدعم قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تشييد وتنفيذ المشروعات الخدمية، وتمكن المرأة اقتصاديا.