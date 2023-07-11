جابر كامل لاعب فاركو يفاضل بين 4 عروض في الميركاتو الصيفي

دخل عدد من الأندية في مفاوضات مكثفة مع اللاعب جابر كامل ظهير أيسر فريق فاركو السكندري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال مصدر مقرب من اللاعب، إن جابر كامل تلقى اتصالات من أندية جماهيرية كبيرة في الدوري المصري الممتاز وعقد عدة جلسات مع مسئولي هذة الأندية في الفترة الماضية مع وكيل أعماله من أجل التعاقد معه.

وأضاف المصدر أن اللاعب دخل حسابات أندية الاسماعيلي والجونة وانبي ونادي جماهيري كبير في الفترة الحالية.

ويتبقي في عقد جابر كامل مع فريق فاركو السكندري 6 شهور ويمكن الرحيل بعد ذلك في صفقة انتقال حر.

يذكر أن نادي فاركو يرغب في تجديد عقد جابر كامل لأنه يعتبر من قادة الفريق والقوام الأساسي واحد نجوم فاركو في الموسم الحالى.