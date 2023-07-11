رئيس الوزراء: هدف الدولة في المرحلة الحالية دعم جهود القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المؤتمر هدفه عرض خطوات الدولة المصرية التي قامت بها في الفترة الماضية وأنجزتها، وجزء منها برنامج الطروحات الحكومية، والتي كنا حريصين بعدم الحديث فيه إلا عقب الانتهاء من العقود والصفقات في حدود 2 مليار طروحات وصفقات في القطاع الخاص لعدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هدف الدولة في المرحلة الحالية دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتولي القيادة في الفترة المقبلة والأهم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.