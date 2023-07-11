بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء للإعلان عن الطروحات الحكومية الجديدة

تقدم “البوابة نيوز” بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، للمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية "للعمل كمستشار استراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد مجلس الوزراء، أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية يهدف إلى تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات.