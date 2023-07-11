جامعة المنوفية: ملتقى توظيفي الأسبوع المقبل بالجلسة العاشرة لمجلس قطاع خدمة المجتمع

عقد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة العاشرة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج.

واستهل الجلسة بتقديم التهاني للدكتورة رانيا عزمي بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتوليها منصب وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف هاشم بمناسبة توليه مشرفاً عاماً علي مركز الخدمة العامة بالجامعة وأيضاً الدكتور عبدالقوي عبدالحكيم لتعيينه مشرفاً على مركز استشارات وتكنولوجيا البيئة بالجامعة.

أعلن شرف، خلال الجلسة، انطلاق ملتقي توظيفي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بالمنوفية والمقرر انعقاده في ١٨ من يوليو الجاري بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية ويضم عددا كبيرا من الشركات، مضيفا أنه سيتم عمل منصة توظيف إلكترونية لعرض الوظائف ومتطلباتها وشروط التقديم لكل وظيفة، ونوه شرف إلى ضرورة إقامة ورش عمل تخدم احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل الخريج للوظائف المطلوبة.

وتناول المجلس أيضاً دراسة النقاط المضيئة بالجامعة ومدى استخدام الجامعة للطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام الأساليب الحديثة في النظم التعليمية ومراجعة ملف جامعة صديقة للبيئة والتنمية المستدامة، وأيضاً استعرض جهود الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار مضيفاً الي ضرورة تنظيم قوافل تكنولوجية لمحو الأمية الرقمية.

واختتم شرف الجلسة بتقديم التهنئة وشهادة شكر وتقدير للدكتور رجائي عبدالفتاح وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي انتهاء فترة وكالته للكلية لبلوغه سن المعاش.