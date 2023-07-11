الرئيس الأمريكي يؤكد على قوة ومتانة الناتو

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، على قوة ومتانة الناتو عقب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وشدد بايدن ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج قبيل انطلاق قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ـ على أهمية قيادة ستولتنبرج للحلف خلال هذه الفترة التي وصفها بـ"الهامة" على مستقبل انضمام المزيد من الدول إلى الناتو لا سيما دولة السويد.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أن لديه القدرة على العمل والمساهمة في انهيار الحلف، ولكنه فشل في ذلك".