السياحة: تأشيرة مجانية لمدة 96 ساعة لركاب الترانزيت

تلقت الغرف السياحية، خطابًا من مجلس الوزراء، يفيد اعتماد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، لبعض التسهيلات الجديدة على منح التأشيرات السياحية للوافدين من الخارج، والتي بدأ العمل بها في المطارات والمنافذ المصرية.

وتضمن القرار الجديد، منح ركاب الترانزيت ختم وصول لمصر يسمح لهم بالإقامة فيها لمدة 96 ساعة، شريطة تقديم خطاب من شركة مصر للطيران، وحال تخلف أي منهم عن السفر يتم تطبيق الغرامات المقررة في هذا الشأن، ويكون ختم الوصول مجانا دون أية رسوم أو مبالغ مالية.

كما شمل القرار: منح التسهيلات لرعايا الدول التي يسمح لها بالدخول بتأشيرة اضطرارية، من منافذ الوصول، وكذلك رعايا الدول حاملي تأشيرات مستخدمة وسارية من أمريكا، بريطانيا، شنجن، كندا، استراليا، نيوزيلندا، اليابان، ويستثنى من ذلك دول: إيران، إسرائيل، مالي، فلسطين، إثيوبيا، أفغانستان، النيجر، وذلك لدواع أمنية.

وشدد القرار: "يكون الإجراء السابق حصريا على شركة مصر للطيران، كمرحلة أولى على غرار عدد من الشركات الأجنبية، ويسري العمل بالقرار لمدة 6 أشهر، يتم بعدها الوقوف على جدوى القرار وإعادة تقييمه.