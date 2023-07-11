ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق هائل بأحد الكافيهات في شرم الشيخ.. بالصور

جانب من موقع الحريق
جانب من موقع الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد الكافيهات في حي النور بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، جراء تسريب غاز على حد قول شهود العيان، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

وكان اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة  بنشوب حريق في أحد الكافيهات بحي النور، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده للمحال المجاورة.

كما جرى عملية التبريد  المناطق التى جرى إخمادها، بموقع الحريق، خوفًا أن تعود الحرائق للاشتعال مرة أخرى فى بعض المناطق، من قبل وحدات الإطفاء المتمركزة فى جميع المناطق المحيطة بالحريق فى المنطقة.

وجار عملية حصر الخسائر المادية، وجرى إخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

inbound8539332474718728808
inbound8539332474718728808

inbound9092944112097822433
inbound9092944112097822433

inbound7931006501437728347
inbound7931006501437728347
حي النور - شرم الشيخ حريق باحد الكافيهات الحماية المدنية تسريب غاز