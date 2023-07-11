السيطرة على حريق هائل بأحد الكافيهات في شرم الشيخ.. بالصور

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد الكافيهات في حي النور بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، جراء تسريب غاز على حد قول شهود العيان، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

وكان اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في أحد الكافيهات بحي النور، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده للمحال المجاورة.

كما جرى عملية التبريد المناطق التى جرى إخمادها، بموقع الحريق، خوفًا أن تعود الحرائق للاشتعال مرة أخرى فى بعض المناطق، من قبل وحدات الإطفاء المتمركزة فى جميع المناطق المحيطة بالحريق فى المنطقة.

وجار عملية حصر الخسائر المادية، وجرى إخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

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