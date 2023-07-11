توجيه اللغة الألمانية ببور سعيد يكرم وكيل أول الوزارة وعددا من قيادات التعليم

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، مجدي الرفاعي موجه عام اللغة الألمانية والوفد المرافق له وذلك بمكتبها بمقر ديوان المديرية.

وجاء اللقاء لتكريم وكيل أول الوزارة من جهة التوجيه نظير جهودها البارزة في دعم العملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليم بالمحافظة منذ توليها حقيبة تعليم بورسعيد.

وشمل التكريم أيضا محمود بدوي مدير عام التعليم العام والحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي وسوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وضم وفد توجيه اللغة الألمانية الأستاذة فاطمة السباعي الموجه الأول وكلا من المعلمين الأوائل مصطفي شلبى ومحمد أبو سليمة وابتهال الازهري.