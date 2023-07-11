تعليم جنوب سيناء يعلن وظائف إشرافية شاغرة

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، المسابقة العامة رقم (1 ) لسنة 2023 لشغل عدد من الوظائف الإشرافية وذلك في نطاق المحافظة على النحو التالي :

- مدير إدارة تعليمية (إدارة سانت كاترين )

- وكيل إدارة تعليمية ( إدراة سانت كاترين– شرم الشيخ )

- موجه عام مادة أو نشاط .

- موجه أول مادة أو نشاط

- موجه مادة أو نشاط .

- مدير مدرسة ووكيل مدرسة رسمية ورسمية لغات .

وذلك في ضوء أحكام القانون (155 ) لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012 وعلى القانون رقم (93 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون (155 ) لسنة 2007 م ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428 ) لسنة 2013 والقرار رقم ( 1764 ) لسنة 2020 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

وأضاف علي جاد مدير الموارد البشرية بالمديرية، أنه يمكن الإطلاع على التخصصات المطلوبة وشروط شغل كل وظيفة بالإعلان المنشور على بوابة الحكومة المصرية والبوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، وصفحة العلاقات العامة للمديرية، والإدارات التعليمية،وديوان المديرية .

وأشار إلى أن كل الطلبات تقدم باسم وكيل الوزارة بديوان الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم تيسيرا عليهم وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وإتباعا للإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 / 07 / 2023 م وحتى موعد غايته الخميس الموافق 27 / 07 / 2023 م

وأوضح أن إجمالي العدد المطلوب لمدير إدارة بإدارة سانت كاترين ووكيل إدارة بعدد 2 بإدارة سانت كاترين – وشرم الشيخ وموجه عام بعدد 2 لمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية وموجه أول مادة بعدد 3 بمواد (لغة عربية - فيزياء –تربية موسيقية)، وموجه ثانوي بعدد 10 بمواد (اللغة العربية – لغة الإنجليزية – العلوم – كيمياء- جيولوجيا- فيزياء- حاسب آلي- مواد فلسفية )

وموجه إعدادي بعدد 22 بمواد ( اللغة العربية – اللغة الإنجليزية -العلوم – الدراسات الاجتماعية – حاسب آلي -التربية الرياضية – التربية الفنية -التربية الموسيقية- الاقتصاد المنزلي – التربية الزراعية)

وموجه مادة أو نشاط التعليم الابتدائي بعد 24 موجها بمواد( اللغة عربية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – مجال صناعي –حاسب آلي – اللغة الانجليزية – تربية خاصة سمعي وفكري – رياض أطفال )

وموجه نشاط بعدد 14 موجها لكل من (التربية الاجتماعية – مكتبات – صحافة -مسرح ) .

وموجه مادة بالتعليم الفني بإجمالي بعدد 4 موجها لمواد ( تبريد عملي – سيارات عملي- نجارة أثاث عملي – نجارة أثاث عملي)

كما تضمن وظائف مدير ووكيل مدرسة ثانوي وإعدادي وابتدائي بعدد 10 مدير ثانوي بكل الإدارات ماعدا (أبوزنيمة)، و8 وكيل ثانوي بكل الإدارات ماعدا (أبوزنيمة)، و39 مدير إعدادي بكل الإدارات و43 وكيل إعدادي بكل الإدارات ماعدا (طور سيناء) و19 مدير ابتدائي بكل الإدارات ماعدا (أبورديس)و(1) مدير مدرسة ابتدائي تربية خاصة برأس سدر و28 وكيل مدرسة ابتدائي بكل الإدارات ماعدا طور سيناء وشرم الشيخ و (1) وكيل مدرسة ابتدائي تربية خاصة براس سدر، و3 مدير مدرسة ثانوي فني تجاري برأس سدر، وشرم الشيخ ورأس النقب.

و6 مدير مدرسة ثانوي فني صناعي ، (1) مدير مدرسة ثانوي فني زراعي بسانت كاترين، و(1) مدير مدرسة ثانوي فندقي بدهب، و(3) وكيل مدرسة ثانوي تجاري بطور سيناء وشرم الشيخ وراس سدر) و(5) وكيل مدرسة ثانوي صناعي بكل الإدارات ماعدا طور سيناء وشرم الشيخ و(4) وكيل مدرسة ثانوي زراعي بسانت كاترين وطورسيناء ونويبع ورأس سدر و(1) وكيل مدرسة ثانوي فندقي بدهب.

وتضمن الإعلان وظائف مدير ووكيل مدرسة ثانوي وإعدادي وابتدائي رسمي لغات بعدد (6) مدير مدرسة بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين وشرم الشيخ و(19) وكيل مدرسة بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .