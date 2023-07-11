تفاصيل العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في المنيا

عثر أهالي قرية الظهير الصحراوي الغربي بمركز سمالوط، شمال المنيا، اليوم الثلاثاء، علي جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطلقات نارية وملقى بإحدي الزراعات بقرية العزيمة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية العزيمة بمركز سمالوط علي جثة شاب ملقاة بالزراعات ومصابة بطلقات نارية.

وانتقل فريق البحث الجنائي بمركز سمالوط غرب إلي موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة للشاب «ع. م. م» ٣٨ سنة، مقيم بقرية الحلمية بمركز سمالوط، ومصابة بطلقات نارية.

وتم إخطار النيابة العامة لإجراء معاينة لموقع الجريمة ونقلها إلي مشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، لعرضها علي الطب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية للمقدم الحسيني الشاروني، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، قيام المجني عليه بالعمل علي تروسيكل وتورط أحد أصدقائه بارتكاب الواقعة، وجار تفريغ كاميرات موقع الحادث والمواقع المجاورة وتحديد مرتكب الجريمة .

من جانبه، كلف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، فريق النيابة العامة بمركز المنيا، بالتحقيق في الواقعة، والطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بدفن جثمان المجني علية، عقب التشريح، كما كلف البحث الجنائي بالتحرير .