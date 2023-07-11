شديد الحرارة نهارا .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و على جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الانحاء.

ويشهد الاربعاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 29،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة .