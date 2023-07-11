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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين واصابة ثالث بحادث انقلاب سيارة بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخصان اثنين مصرعهما، فيما أصيب ثالث، اليوم، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الغربي جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال نقطة اسعاف دلجا انقلاب، بسبب السرعة الزائدة .
وتسبب الحادث في مصرع كلا من عمرو عرفة سيد، ٤٥ سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، واحمد وجيه احمد، ٣٥ ستة، مقيم محافظة الشرقية، فيما اصيب على سيد محمد، ٢٨ سنة، سائق، ومقيم محافظة القليوبية.

وتم نقل المصاب لمستشفي ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على جثتين المتوفين بمشرحة مستشفي ملوي، وايضا التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

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