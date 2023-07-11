آخر تطورات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

تعرض الفنان إيمان البحر درويش للمرة الثانية لأزمة صحية جديدة تسببت فى تدهور حالته مما دفع ابنته أمنية لنشر صورة له اليوم وهو على فراش المرض، تغيرت خلالها ملامحه ويبدو أن حالته الصحية متأخرة.

ونشرت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة لوالدها، وهو على سريره، حيث فقد كثيرًا من وزنه مما أثار حزن محبى ومتابعي إيمان البحر درويش، وانهالت التعليقات بالدعاء له حيث علقت أمنية على الصورة قائلةً: «سيشهد التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش»، الذي أصبح ملازمًا لسرير المرض.

وكان إيمان البحر درويش قد تعرض العام الماضي لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، وكتبت ابنته حينها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام، أبويا في العناية المركزة عشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوا له.

بينما علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه تفاجأ بصورة الفنان إيمان البحر درويش والمنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو على فراش المرض.

وأضاف حد يبعتلي رقم أسرته أتواصل معاهم حالة مرضه صعبة جدا.