محافظة الجيزة ترفع 2845 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات بـ4 أحياء.. بالصور

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات علي مدار اليوم للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي بالطرق العامة لتسير الحركة المرورية وسير المشاه.

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة التواجد الميداني بالشارع للعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بقطاع هضبة الاهرام حملة مسائية مكبرة استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي والتي استهدفت خلالها مناطق أ ، د ، ه‍ ، ب ، ك لمواجهة تعديات المقاهي والكافيهات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بمواعيد الغلق وقد اسفرت عن مصادرة عدد ٢٣٠٠ حالة اشغال متنوعه شملت كراسى واستندات وشيش ومعدات وشاشات عرض ودرجات بخاريه وتروسكلات، إلي جانب ازالة حمام سباحه مخالف بالعقار رقم ٣٥٢ أ وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حي الدقي حملة مكبرة مماثلة وذلك استجابه لشكاوي المواطنين شملت ميدان طهران وشوارع التحرير وإيران والتي أسفرت عن رفع ٢٤٥ حالة اشغال من الكافيهات المخالفه مع تحرير محاضر اشغال للطريق العام وإيداع المضبوطات بمخازن الحي .

وشن حي جنوب الجيزة حملة شملت مناطق ابو زارع وجسر الكنيسه وشارع المدبح والتي أسفرت عن رفع ٣٠٠ حالة إشغال وذلك أستجابة لشكاوي المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.