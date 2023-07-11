مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يدعم بيع مقاتلات (إف -16) لتركيا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن يدعم مسألة بيع مقاتلات (إف 16) إلى تركيا، وأن محادثات تجري مع الكونجرس إزاء الموعد المتوقع.

وقال سوليفان في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا في دعم نقل مقاتلات (إف 16) إلى تركيا لأن الأمر من مصلحة أمننا القومي وزيادة قدراتنا، لم يضع الشروط إزاء هذا الموضوع وهو يتطلع إلى محادثات مع الكونجرس.. فالأمر حاليا مع الكونجرس بهذا الشأن ولا يمكن أن أحدد الموعد النهائي ".

وكان بايدن قد رحب بموافقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على انضمام السويد للناتو، مؤكدا استعداده للعمل مع تركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع بالمنطقة الأوروبية الأطلسية.

يذكر أن تركيا قد طلبت في أكتوبر 2021، شراء مقاتلات "إف-16" ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة "لوكهيد مارتن".