المصرف المتحد يطلق 6 حملات ترويجية بمدينة العلمين الجديدة

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 12:01 م

أعلن المصرف المتحد عن إطلاق 6 حملات ترويجية كبرى للخدمات البنكية والمعاملات الرقمية المتميزة ضمن حملته الصيفية بطول منطقة الساحل الشمالي وبالتحديد بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار"صيفك أحلي .. مع المصرف المتحد"، وذلك بهدف مساندة جهود الدولة والبنك المركزي المصري نحو تشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة ونشر الخدمات البنكية على طول الساحل الشمالي لمصر، كذلك تفعيل برامج المصرف المتحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر الثقافة المالية.

تنقسم حملة "صيفك أحلي .. مع المصرف المتحد" إلى 6 حملات وهى:

حملة المعاملات البنكية الرقمية: وتتضمن خدمات الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي ومحفظة UB الرقمية. وايضا استخدامات تطبيق انساباي. كذلك حزمة من خدمات الصراف الآلي المتميزة والمنتشرة بقرى وتجمعات رئيسية اختيرت بعناية لتغطية منطقة الساحل الشمالي. حملة البطاقات البنكية: بأنواعها المختلفة سواء الائتمانية او المدفوعة مقدما. وتاتي علي راسها بطاقة رخاء المتوافقة مع احكام الشريعة، كذلك بطاقات دايموند المخصصة للصفوة وبطاقات لكي المخصصة للسيدات وبطاقة اجيال المخصصة للشباب. فضلا عن البطاقة الوطنية ميزة. بالاضافة الي باقة من العروض والتخفيضات الاستثناية لمستخدمي بطاقات المصرف المتحد طوال فترة الحملة. حملة الشهادات والاوعية الادخارية ذات العوائد المتميزة سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع وتشجع علي الادخار. حملة التمويلات البنكية للافراد والشركات بمختلف انواعها والتي تناسب كافة احتياجات العملاء من : خدمات تمويل عقاري وتمويل تعليمي وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. كذلك تمويل السيارات المستعملة والجديدة التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة. حملة نشر الثقافة البنكية والشمول المالي. حملة "صيفك اخضر" للتوعية والحفاظ علي نظافة الشواطئ والتي تاتي ضمن اهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش الحملة الترويجية الصيفية، يقدم المصرف المتحد كبونات هدايا قيمة لزوار جناحه بمدينة العلمين الجديدة. حيث يستطيع الزائر ان يحصل علي شهادة المليونير او بطاقة لكي او بطاقة اجيال فور زيارته لفرع المصرف المتحد المتواجد امام ابراج العلمين.

وأعرب المصرف المتحد ان حملة "صيفك احلي .. مع المصرف المتحد" تاتي مواكبة للموسم السياحي الترويجي الصيفي والذي سيشهد باذن الله نمو سياحي كبير علي طول الساحل الشمالي لمصر.