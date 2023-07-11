إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق الشلال في أسوان

أصيب 21 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين على طريق الشلال بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الشلال جنوب شرق مدينة أسوان، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم نقل المصابين وعددهم 21 شخصًا مصابًا ما بين كدمات وجروح وكسور، إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.