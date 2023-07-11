مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء حادث تصادم في الهند

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بينهم طفلان فيما أصيب اثنان آخران إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة دفع رباعي اليوم الثلاثاء في مدينة "غازي آباد" بولاية "أتر برديش" الهندية.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة الهندية قولها ان الحادث وقع عندما كانت الحافلة تسير في الاتجاه الخاطئ حيث اصطدمت بالسيارة على طريق دلهي-ميروت السريع.. مشيرة إلى أن جميع القتلى كانوا على متن السيارة.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال سائق الحافلة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.